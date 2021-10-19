Минск, 19 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. «Будет система здравоохранения работать, будут врачи заточены под лечение людей, мы это преодолеем. Будем заниматься болтологией — мы ничего не сделаем», — заявил 19 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с высшим руководством Белоруссии по эпидемиологический ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает президентская пресс-служба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Как мы с вами и договаривались, на этой неделе мы основательно займемся вопросами лечения людей. Подчеркиваю: лечения людей, — сообщил Лукашенко участникам совещания. — Мы неоднократно встречались по поводу противодействия заболеваниям сегодняшнего дня. Если объективно говорить, то вопреки надеждам многомиллиардного населения Земли, а также прогнозам так называемой мировой науки коронавирус со своими мутациями и новыми штаммами остается реальной угрозой для всех стран».

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«Еще раз хочу подчеркнуть: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей (маски и прочее), вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был. В противном случае зачем я с Путиным договаривался, чтобы мы получили этот «Спутник», — сказал Лукашенко. — Я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете».

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Напомним, в 2020 году Александр Лукашенко демонстративно отказывался признавать опасность коронавируса и обвинял умерших инфицированных в пренебрежении своим здоровьем. Он советовал спасаться от инфекции работой в поле («трактор всех вылечит»), употреблением разбавленного спирта, занятиями зимними видами спорта, посещением бани, вдыханием дыма от костра и тому подобным. Резкий рост смертности от COVID-19 в 2020 году официальная статистика не связывала с пандемией.

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