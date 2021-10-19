Эрдоган заявил об отсутствии у СБ ООН права решать судьбу человечества
Луанда, 19 октября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Судьба человечества не должна быть оставлена на милость победителей во Второй мировой войне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы.
Он добавил, что «мир меняется, дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, поэтому немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней».
По его словам, не прислушиваться к требованиям перемен «означает проявление несправедливости к Африке».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган на пресс-конференции перед визитом в Анголу заявил, что Турция продолжает курс на сближение с Африкой по всем направлениям.
По его словам, объем турецко-африканской торговли по состоянию на конец 2020 года превысил $25 млрд. Эрдоган добавил, что Турция является стратегическим партнером для стран Африки.
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