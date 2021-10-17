Луанда, 17 октября 2021, 23:41 — REGNUM 17 октября в столицу Анголы прибыл с визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.
По последним данным, министр иностранных дел Анголы Тете Антонио и посол Турции в Луанде Альп Ай встречали главу турецкого государства в международном аэропорту «Кватро-де-Феверейро».
Отмечается, что Эрдогана сопровождает его супруга Эмине Эрдоган, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр торговли Мехмет Муш, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез и др.