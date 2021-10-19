Москва, 19 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Во вторник, 19 октября, в столице России ожидается облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха в городе составит +4…+6 °С. Об этом 19 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

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Также указывается, что ветер западного и северо-западного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. столба.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 20 октября также ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха −1… +1 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что регионы Центральной России и Черноземье окажутся в «мешке холода».