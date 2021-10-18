Джалал-Абад, Киргизия, 18 октября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Инфекционные отделения в Джалал-Абадской области Киргизии работают в обычном режиме, все стационары закрыты, — сообщила 18 октября областной координатор Минздрава Замира Орунбаева.По словам чиновницы, новых инфицированных коронавирусом принимают только в инфекционном отделении больницы города Кок-Жангак, на сегодня там лечатся 29 человек. Состояние 28 из них оценивается, как тяжелое

Въезд в Джалал-Абад. Киргизия

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В больнице города Кок-Жангак за здоровьем 29 заболевших COVID следят 5 врачей, 7 медсестер и 7 младших работников. Инфекционное отделение рассчитано на 60 коек. Есть возможность принимать новых пациентов.

По данным республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 18 октября в Киргизии привились 1,6 млн. человек. Из них 905,6 тысяч получили одну дозу вакцины, 686,5 тысяч — две. За прошедшие сутки скончались два человека с COVID.

ИА REGNUM напоминает, что первые в Киргизии случаи заражения коронавирусом были выявлены в середине марта 2020 года именно в Джалал-Абадской области. Тогда местные власти запретили въезд граждан в Сузакский район, а также выезд с его территории, установив четыре милицейских блок-поста.

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