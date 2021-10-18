Рига, 18 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Власти Латвии не исключают введения самых жестких мер для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения во время ковид-эпидемии. Об этом министр здравоохранения страны Даниэль Павлютс заявил в эфире телеканала TV3.

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Министр не назвал конкретные ограничения, которые предложит правительству в ближайшее время, отметив, что возможные решения уже известны. Например, удаленная учеба в школах, продление каникул, закрытие магазинов товаров не первой необходимости, запрет на мероприятия в помещениях и даже вечерний комендантский час.

«Мы говорили, что постараемся не ограничивать вакцинированных, говорили, что постараемся удержать очное образование, но сейчас мы стоим на краю пропасти», — объяснил резкость своего заявления министр.

Он возмущен тем фактом, чтопосле недавно введенных правительствомЛатвииограничений поведение людей изменилось минимально: общественный транспорт переполнен, люди продолжают собираться в магазинах, мало соблюдается призыв работать удаленно и так далее.

Поэтому, считает министр, сейчас основная задачаего ведомства и правительства страны в целом— добиться сокращения контактов. Политикам придется выбрать методы, которые можно реализовать и проконтролировать, убежден Павлютс.