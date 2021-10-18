Анкара, 18 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Анкара может купить у России истребители Cу-35 и Су-57. Об этом 18 октября в эфире телеканала Kanal 7 заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

U.S. Air Force F-16

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Он пояснил, что такое решение не исключено в случае, если Вашингтон приостановит продажу Турции истребителей F-16.

«Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57, — подчеркнул он. — Наша промышленность делает всё, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября агентство Reuters распространило информацию том, что Турция обратилась к США по поводу закупки и модернизации истребителей F-16. Возможность проведения сделки изучают Госдепартамент и профильное подразделение минобороны США.

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17 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединённые Штаты предложили Турции приобрести истребители F-16 после исключения Анкары из программы по производству истребителей F-35. По его словам, речь идёт о $1,4 млрд Турция выплатила за F-35. Эрдоган добавил, что Анкара работает над тем, чтобы турецкий воздушный флот «всегда был наготове».

Напомним, в апреле 2021 года министерство обороны США официально исключило Турцию из программы F-35. Подробностями такого решения в Пентагоне не поделились.