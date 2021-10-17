Анкара, 17 октября 2021, 17:21 — REGNUM Соединённые Штаты предложили Турции приобрести истребители F-16 после исключения Анкары из программы по производству истребителей F-35, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Анкара работает над тем, чтобы турецкий воздушный флот «всегда был наготове и находимся в диалоге для того, чтобы решить эту проблему».
Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября агентство Reuters распространило информацию том, что Турция обратилась к США по поводу закупки и модернизации истребителей F-16. Возможность проведения сделки изучают Госдепартамент и профильное подразделение минобороны США.
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