Эр-Рияд, 16 октября, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Обязательное ношение защитных масок на открытых пространствах будет отменено в Саудовской Аравии с 17 октября. Об этом сообщило агентство SPA со ссылкой на министерство внутренних дел королевства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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В ведомстве отметили, что в случае нахождения в закрытых помещениях требование по маскам продолжает действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа власти Саудовской Аравии отменили запрет на въезд в страну для индонезийских граждан. Ограничение действовало из-за ситуации с коронавирусом в Индонезии.

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