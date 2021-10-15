В Саудовской Аравии отменят обязательное ношение защитных масок на улице
Эр-Рияд, 16 октября, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Обязательное ношение защитных масок на открытых пространствах будет отменено в Саудовской Аравии с 17 октября. Об этом сообщило агентство SPA со ссылкой на министерство внутренних дел королевства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»
В ведомстве отметили, что в случае нахождения в закрытых помещениях требование по маскам продолжает действовать.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа власти Саудовской Аравии отменили запрет на въезд в страну для индонезийских граждан. Ограничение действовало из-за ситуации с коронавирусом в Индонезии.
Читайте также: Саудовская Аравия отменила запрет на въезд в страну граждан Индонезии