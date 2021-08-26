Эр-Рияд, , 08:15 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии отменило запрет на въезд в страну граждан Индонезии, сообщает CNBC Indonesia.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Жители Индонезии вместе с 19 другими странами получили разрешение на въезд в Саудовскую Аравию. В страну смогут приехать туристы, сделавшие перед отъездом две дозы вакцины против коронавируса.

Правительство Саудовской Аравии заявило, что прибывающие мигранты обязаны делать прививки.

Саудовская Аравия запретила полеты из Индонезии с февраля 2021 года.