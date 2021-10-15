Ереван, 15 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Армения готова начать процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Об этом 15 октября заявил на онлайн-заседании Совета глав стран-участниц СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

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Глава армянского правительства отметил, что Ереван готов вести эту работу при условии, что посредником выступит Москва. Он также заявил, что при обсуждении границ с азербайджанской стороной, скорее всего, возникнут проблемы.

«Трудно представить себе работу над демаркацией и делимитацией границ, которая недавно была нарушена Азербайджаном, и где регулярно ведется стрельба. В частности, я имею в виду участок границы в районе Сотк — Хознавар», — сказал Пашнян.

Он также напомнил о своём предложении о зеркальном разведении войск на армяно-азербайджанской границе на основе карт СССР, чтобы потом потом разместить там российских пограничников и наблюдателей.

Стоит отметить, что 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию.