Анкара, 15 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В будущем борьба Анкары в Сирии станет совсем иной. Об этом 15 октября после пятничной молитвы заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ArtemAugust Рэджеп Эрдоган

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Он отметил, что в Сирийской Арабской Республике благодаря поддержке со стороны коалиционных сил во главе с США усиливаются Рабочая партия Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС). Эрдоган отметил, что до определённого момента Турция «терпела», но в последний раз двое турецких полицейских стали жертвами нападения РПК и СНС.

«В предстоящий период наша борьба с ними будет продолжаться совсем по-другому», — заверил турецкий лидер.

Он пояснил, что Анкара будет вести борьбу как с террористическими организациями, которых поддерживают США, так и с силами режима президента Сирии Башара Асада.

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«Мы решительно настроены в этом вопросе», — подчеркнул президент Турции.

Какими именно «другими» способами Анкара намерен вести борьбу в Сирии, Эрдоган не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, в телеобращении к нации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что. чаша терпения Анкары переполнилась после нападений террористов из Сирии. По его словам, в ближайшее время Турция своими силами ликвидирует «сирийскую угрозу».