Москва, , 16:00 — REGNUM Российская сторона рассчитывает на то, что в вопросе сирийского урегулирования Анкара, как и заявляла ранее, будет руководствоваться принципами суверенитета и территориальной целостности арабской республики. Об этом 4 октября на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

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Глава российского внешнеполитического ведомства сослался на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который многократно публично официально заявлял, что Сирийская Арабская Республика — «независимое государство, и что суверенитет и территориальная целостность Сирии Турция будет в полной мере уважать».

«Поэтому в контексте окончательного урегулирования, конечно же, мы будем исходить из того, что Турция руководствуется именно такой позицией», — подчеркнул российский министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле страны — гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) выступили с призывом к Израилю прекратить военные нападения в Сирии. Отмечалось, что подобные действия нарушают международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе. Также в совместном заявлении выражается убеждённость всех трёх стран в том, что конфликт в Сирии не имеет военного решения.