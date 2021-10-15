Москва, 15 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Реакция ЕС на перепись населения в Крыму — это «заезженная пластинка в жанре параллельного мира». Об этом 15 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

«Это заезженная пластинка в жанре параллельного мира. Никакие заявления не могут изменить международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз осудил проведение в России переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании на полуострове.

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