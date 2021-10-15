Брюссель, , 12:05 — REGNUM Европейский союз осуждает проведение в России переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании на полуострове, говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.

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«ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на нелегально аннексированной украинской территории Крыма и Севастополя с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередной призывной кампании 1 октября», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитической службе добавили, что э"ти действия являются попыткой узаконить аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.