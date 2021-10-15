Минск, 15 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. «В целях укрепления роли и веса Содружества считаю необходимым предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке», — заявил 15 октября на заседании Совета глав государств СНГ Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Среди ключевых достижений СНГ Лукашенко назвал сохранение тесных человеческих контактов, доверительных политических отношений, многоплановых хозяйственных связей с прицелом на дальнейшую интеграцию. При этом он отметил: «В условиях нестабильности в мире кооперация взаимодополняемых экономик государств СНГ имеет решающее значение».

«Надо понимать, что нигде ни на каких рынках нас никто не ждет. Рынки давно уже поделены. Поэтому дай бог удержать свои. И здесь нам надо искать свое счастье», — подчеркнул он.

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Лукашенко обратил внимание на важность сопряжения региональных интеграционных процессов, сообщив: «Полагаю, что актуальные вопросы повестки дня в формате СНГ должны прежде всего учитывать происходящее в Большой Евразии. А по отдельным темам могли бы быть синхронизированы с проблематикой, обсуждаемой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в своём выступлении Лукашенко также указал на необходимость активизации взаимной торговли и инвестиций, сведения до минимума искусственных барьеров. Он подчеркнул: «Только объединив усилия и повысив роль Содружества как регионального игрока, мы сможем успешно противостоять всем вызовам и угрозам».

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