Южно-Сахалинск, , 07:16 — REGNUM Специалисты по безопасности зафиксировали свыше 900 кибератак на системы электронного голосования во время выборов в Госдуму 17−19 сентября, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Южно-Сахалинске.

Кибератака Christiaan Colen

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«Только в период проведения выборной кампании с 17 по 19 сентября текущего года выявлено более 900 комплексных компьютерных атак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения», — сказал он.

По словам Патрушева, ряд кибератак носил провокационный характер, при этом злоумышленники использовали подмену адреса источника атаки.

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Ранее секретарь Совета безопасности России сообщил, что в дни голосования были зафиксированы кибератаки на серверы Центральной избирательной комиссии с территории США.

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