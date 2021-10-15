Москва, 15 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Афганистан остаётся ключевым источником поставок опиатов в мире. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

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«Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов в мире — до 90% объёма мирового рынка», — заявил Путин.

«Несмотря на обещания бороться с наркопроизводством, в реальности талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не знаю, удастся, хотят ли они этим заниматься, не хотят? Раньше, когда они были в прежней итерации во власти, в принципе, они это делали и делали успешно. Но сегодня будет непросто отказаться от такого источника доходов, тем более в условиях кризисной ситуации в афганской экономики», — указал он.