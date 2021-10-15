Москва, 15 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Ситуация в Афганистане требует от стран СНГ мобилизации на террористическом и антинаркотическом направлениях. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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«По нашим данным, количество только ИГИЛ-овцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана насчитывает порядка 2 тыс. человек. Их лидеры вынашивают планы по распространению влияния на центральноазиатские государства, на российские регионы. Делают ставку на разжигание этноконфессиональных конфликтов и религиозной ненависти», — заявил Путин.

По его словам, террористы стремятся проникать на территорию Содружества, в том числе под видом беженцев.

«Сформированное талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переходное правительство не отражает, к сожалению, всей палитры афганского общества. Вместе с тем, объявлено о намерении провести всеобщие выборы, принимаются меры по возобновлению нормальной работы органов госуправления. И мы вместе в рамках СНГ будем, безусловно, отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами», — указал президент.