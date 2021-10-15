Токаев призвал активизировать экономическое сотрудничество стран СНГ
Астана, 15 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам — участницам СНГ активизировать торгово-экономическое сотрудничество и переосмыслить подходы к нему.
Kremlin.ru
Касым-Жомарт Токаев
«Первостепенной задачей является активизация и наращивание торгово-экономического сотрудничества», — сказал Токаев на онлайн-заседании Совета глав государств СНГ.
По данным ряда международных организаций, уточнил Токаев, внутрирегиональный товарооборот государств СНГ составляет более $91 млрд, или всего лишь 0,5% от уровня мировой торговли.
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Данные показатели свидетельствуют о наличии огромного потенциала для существенного наращивания торгово-экономических связей, заключил Токаев.