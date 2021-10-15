Москва, 15 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Страны СНГ продолжают наращивать экономическое сотрудничество даже в нынешних непростых условиях. Об этом 15 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

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«Понятно, что пандемия коронавируса продолжает негативно сказываться на сфере экономики, затрудняет контакты, взаимодействие», — заявил Путин.

«Вместе с тем можно с удовлетворением отметить, что показатели торгово-инвестиционного сотрудничества в пределах СНГ всё-таки улучшаются, начали улучшаться, во всяком случае. Увеличились объёмы товарооборота внутри Содружества почти на 27% за первое полугодие, открываются новые перспективы осуществления крупных инвестиционных совместных проектов, инфраструктурных проектов, повышающих взаимосвязь пространства Содружества», — указал он.