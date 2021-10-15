Скопье, 2 ноября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Азербайджанский и российский газ могут поставлять в Европу через Трансадриатический газопровод (TAP) благодаря реализации плана по строительству газового интерконнектора между Македонией и Грецией. Об этом сегодня, 2 ноября, пишет Trend со ссылкой слова на генерального директора АО «Македонские Энергетические Ресурсы» Крсте Миладинова.

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По его словам, меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода между Македонией и Грецией, подписанный 14 октября компанией и греческим газовым оператором DESFA, в первую очередь соответствует плану реализации проекта по прокладке интерконнектора. Он должен соединить национальные системы газопроводов двух стран. Строительство интерконнектора сможет обеспечить дополнительный экспорт объемов газа из многих стран. В частности, из России и Азербайджана.

Напомним, что 160-километровый газопровод ТАР, согласно плану, на границе между Турцией и Грецией должен быть соединен с газопроводом TANAP. Трубы будут пролегать через Грецию, Албанию, Адриатическое море, а потом будут направлены на юг Италии. В феврале 2014 года финансирование южноевропейского газового коридора оказалось под угрозой после того, как немецкий концерн E-on и французский Total заявили о том, что собираются выйти из проекта. Это все же произошло в конце сентября. Однако к проекту быстро подключились новые инвесторы. Один из крупнейших поставщиков газа Испании Enagas почти целиком выкупит долю E-on в Трансадриатическом газопроводе.

Предполагалось, что ТАР может составить серьезную конкуренцию российскому «Южному потоку» из-за сравнительно низкой предполагаемой мощности, максимум 20 миллиардов кубометров к 2025 году против ежегодных 63 миллиардов. Но в 2014 году Россия заморозила реализацию проекта из-за неконструктивной позиции Евросоюза по этому вопросу. Об этом 1 декабря 2014 года заявил президент РФ Владимир Путин, тогда же он сообщил о подписании меморандума о строительстве газопровода такой же мощности в Турцию, а также расширении газопровода «Голубой поток», писало ИА REGNUM.

3 марта 2016 года Еврокомиссия одобрила строительство Трансадриатического газопровода. По мнению представителей ЕК, проект TAP должен повысить энергетическую безопасность и диверсифицирует источники получения энергии без особого нарушения конкуренции на рынке ЕС. Тогда же вице-президент Еврокомиссии по ЕС Марош Шефчович подчеркнул, что одобрение этого соглашения является «важным шагом на пути завершения создания Южного газового коридора».

Стоимость проекта ТАР оценивают в 6,2 млрд евро. Мощность газопровода — до 10 млрд кубометров в год с возможностью удвоения. К 2020 году прокладка труб TAP должна быть завершена, строительство TANAP — двумя годами ранее. Сооружение последнего, который входит в «Южный газовый коридор» (ЮГП), сегодня идет на территории Турции. Планируется, что в 2020 году, когда TAP будет готов, начнутся первые поставки азербайджанского газа в Европу.

Напомним, что ранее, как писало FTimes, Европейская комиссия подтвердила, что российский «Газпром» может потребовать предоставить ему половину емкости газопровода ТАР, если монополист построит газопровод «Турецкий поток» и поставит по нему газ в Грецию. Такое право российская госкорпорация имеет благодаря Третьему энергокопакету ЕС, так как этот закон запрещает собственнику газопровода использовать более 50% его емкости. ЕК, в свою очередь, в марте 2015 года пообещала, что будет соблюдать европейское законодательство. Так, несмотря на то, что с теоретической точки зрения ТАР может немного сократить объемы экспорта российского газа, все же проект может стать инвестированием Евросоюза в систему газопроводов для «Газпрома» в обход Украины.