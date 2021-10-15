Минск, 15 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Опыт Союзного государства России и Белоруссии может выступить локомотивом интеграционных процессов в ЕАЭС и СНГ, заявил 15 октября белорусский лидер Александр Лукашенко.

Шилов Иван Лукашенко

«В сложившихся условиях опыт Союзного государства вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов, предложив для ЕАЭС и СНГ лучшие наработки», — сказал Лукашенко на онлайн-заседании Совета глав государств СНГ.

Глава Белоруссии также добавил, что целесообразно принятие конкретных шагов по сопряжению региональных интеграционных процессов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что главы МИД стран Содружества независимых государств (СНГ) выразили серьезную озабоченность по поводу незаконного одностороннего внешнего давления посредством санкций.