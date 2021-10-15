Симферополь, 15 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Британскую королевскую семью радушно примут в Крыму, гостям покажут красоты полуострова. Об этом глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил 15 октября РИА Новости.

Nasa.gov Королева Елизавета II

«Крым открыт для всех. В том числе для членов британской королевской семьи», — сказал Гемпель и выразил уверенность, что Крым восхитит британских гостей.

Сейчас Крым в мире воспринимают иначе, чем несколько лет назад, добавил он. Теперь в нём видят исконную русскую землю и неотъемлемую часть РФ.

14 октября стало известно, что британский королевский двор ответил на письмо школьников из Севастополя, отправленное королеве Елизавете II еще летом. В письме фрейлины Филиппы де Пасс говорится, что королеву порадовал интерес детей из России к английскому языку. Конверт был отправлен по адресу: «Севастополь. Россия».

Читайте также: Признание Турцией Крыма на жизнь полуострова не повлияет — мнение