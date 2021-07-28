Москва, , 12:41 — REGNUM Торг о признании Северного Кипра и Крыма, предложенный Турцией, совершенно неуместен. Об этом 28 июля заявил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что торг в данной ситуации совершенно неуместен по Кипру и по признанию Крыма. И в то же время мы не думаем, что если Турция признает сегодня Крым, то положение крымчан не ухудшится и не улучшится. Оно не изменится», — заявил Гемпель.

«Крымчане уверены в завтрашнем дне, обеспечены всем необходимым, Крым сегодня динамично развивается. И признание Турцией Крыма как территории России на сегодняшний день не изменит ситуацию у нас на полуострове», — указал он.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Москва позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.