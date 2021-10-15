Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области выпустили разъяснения о том, как будет осуществляться в регионе режим обязательного использования QR-кодов, предусмотренный постановлением №653 от 11 октября 2021 года.

Полученный QR-код

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Напомним, все совершеннолетние участники массовых мероприятий на территории Ленинградской области с 15 ноября 2021 года обязаны будут предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса или же заболевание COVID-19 на протяжении предыдущих шести месяцев. Также установлены обязательные требования к сотрудникам предприятий и организаций Ленобласти.

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Как отметили в правительстве Ленобласти, с 15 ноября вход в театры, кино, концертные площадки, ночные клубы, цирки, бассейны и на фитнес будет возможен при предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста давностью не более 72 часов.

При посещении жизненно важных — магазины, аптеки, поликлиники, учреждения образования, торговые центры — QR-код требовать не будут, но необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию.

Также не будут требовать QR-код при посещении музеев, но эти учреждения работают в зависимости от зоны, где они расположены. Так, в «красной» зоне (районах, с наибольшей угрозой распространения COVID-19) экскурсию на открытом воздухе могут посетить до 20 человек, в помещениях ― не более 1 человека на 7 кв. метров. В «желтой» зоне ― на улице до 25 человек, в помещениях ― не более 1 посетителя на 4 кв. метров.

При заселении в гостиницы на территории Ленинградской области постояльцам также необходимо иметь QR-код или ПЦР-тест давностью не более 72 часа. Также при заселении может быть сделан экспресс-тест на COVID-19.

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Что касается требований по вакцинации сотрудников, то с 15 ноября все 100% сотрудников предприятий должны быть либо вакцинированы, либо иметь справку о перенесенном заболевании на протяжении последних шести месяцев, либо медицинский отвод. Тем, у кого нет этих документов, придется за свой счет предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.

«В случае невозможности предоставить данные документы, сотрудник должен быть переведен на удаленную работу», — добавили в областном правительстве.