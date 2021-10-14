Гавана, 15 октября, 2021, 02:15 — ИА Регнум. Ограничительные меры, действующие на Кубе из-за ситуации с коронавирусом, будут частично отменены с 15 ноября. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель 15 октября в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

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Прибывающих в страну лиц освободят от требования предъявлять результаты теста на SARS-CoV-2. Кроме того, власти республики планируют признать сертификаты о прививках из других стран. Диас-Канель пояснил, что такие шаги станут возможны благодаря вакцинации к середине ноября 90% населения Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября кубинский минздрав объявил, что с 11 октября до 11 ноября в стране будет проходить кампания по вакцинации от гриппа среди детей в возрасте от шести до 11 месяцев.