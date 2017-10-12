Президент РФ Владимир Путин 14 октября в Санкт-Петербурге примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который пройдёт в Таврическом дворце.

Как сообщает сайт Кремля, основная тема форума — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». В его работе очно и онлайн примут участие около 1500 человек.

Кроме того, 14 октября Владимир Путин поучаствует в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдёт в формате видеоконференции. На заседании рассмотрят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, в том числе совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.