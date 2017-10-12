Путин — участникам третьего Евразийского женского форума: «Искренне желаю вам успехов и плодотворной работы. Счастья вам, здоровья, радости вам и вашим близким».
Женщина не должна стоять перед выбором между семьёй и карьерой — Путин
Женщины хорошо представлены в наиболее динамично развивающихся отраслях российской экономики. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума.
«Для нас уже давняя практика и традиция» — Путин о гендерном равенстве в РФ
Россия по некоторым аспектам общественной жизни уже давно стала намного прогрессивнее других стран. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума.
Путин: традиционные семейные ценности — это залог развития России
Для России крайне значимо сохранение традиционных семейных ценностей. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума.
Путин: личный пример женщин-лидеров вдохновляет многих людей в разных странах мира.
Путин обозначил «особую миссию» женщин в сфере здравоохранения
Женщинам принадлежит особая роль в определении задач в сфере медицины и охраны здоровья в целом. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума.
Президент Владимир Путин на третьем Евразийском женском форуме рассказал о мерах помощи семьям с детьми в России.
Путин: «В России мы видим широкое присутствие женщин в органах власти, яркие истории предпринимательского успеха. В российской науке доля женщин — почти 40% среди исследователей».
Путин: традиционные семейные ценности — важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем.
Путин: «Глобальным вызовом стала пандемия коронавируса». Женщины — врачи и медработники — вышли на передовую в борьбе с коронавирусной инфекцией, подчеркнул президент.
Женщины играют всё более весомую роль в решении мировых задах, отметил президент РФ.
Владимир Путин выступает на третьем Евразийском женском форуме. Он поприветствовал участников мероприятия.