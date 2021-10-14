Минск, 14 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. «Дальнейшее развитие ЕАЭС белорусская сторона связывает с полной и своевременной реализацией Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии, информируя о проходящем 14 октября заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

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Выступая на заседании, Александр Лукашенко подчеркнул: «Важно уже сейчас сконцентрироваться на выполнении мер, предусмотренных данным документом. Только в этом случае к 1 января 2025 года мы получим полноформатный экономический союз с едиными рынками товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов».

Лукашенко призвал ускорить формирование цифрового пространства ЕАЭС, в котором за 10 лет «из почти 90 общих процессов нормально работают чуть более 20».

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