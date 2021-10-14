Бишкек, 14 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В последнее время члены Евразийского экономического союза постоянно сталкиваются то с избытком, то с дефицитом продовольствия. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета сегодня, 14 октября.

President.kg Садыр Жапаров

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По словам главы государства, страны ЕАЭС не имеют действенных механизмов и рычагов влияния на эти явления.

«Сегодня каждый участник Союза устанавливает свои механизмы обеспечения продовольственной безопасности, что ведет к самостоятельному решению потенциальных угроз. Вместе с тем не учитываются возможности и потенциал ЕАЭС», — уточнил он.

Жапаров предложил вместе заняться проблемой отсутствия сбалансированного и предсказуемого поведения участников рынка — для исключения манипуляций и скачков цен на продовольственные товары.

«Нужно предпринять совместные меры по гармонизации нормативной базы в сфере защиты внутреннего рынка и импортозамещения — для предотвращения рисков возникновения дефицита продовольственных товаров и обеспечения взаимодополняемости», — резюмировал президент Киргизии.

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