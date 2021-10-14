Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Страны ЕАЭС должны начать унификацию стандартов по вопросам углеродной отчётности. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«Мы предлагаем в рамках ЕАЭС начать унификацию стандартов по вопросам углеродной отчётности, осуществлять взаимовыгодные климатические проекты, совместно создавать собственные технологии, основанные на использовании безуглеродных источников энергии — конечно, включая и такие, как атомная и гидроэнергетика», — заявил Путин.