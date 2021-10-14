Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Внешние искусственные ограничения должны стать стимулом для углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

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«Таких показателей удалось добиться, несмотря на то, что некоторые страны-члены ЕАЭС подвергаются нелегитимным санкциям некоторых стран. Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путём создания социальных, экономических и политических проблем», — заявил Путин.

«Неблагоприятные условия, как нам представляется, должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза. Повышается значимость самого тесного взаимодействия в целях на переход на национальные валюты и сокращение использования доллара и евро во взаимных расчётах, организации импортозамещения, развития передовых высокотехнологичных отраслей, обеспечения населения необходимым продовольствием», — указал он.