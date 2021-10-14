Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Страны ЕАЭС преодолели сложный кризисный период, связанный с эпидемией коронавируса. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Марка, Почта Казахстана ЕАЭС

Следите за развитием событий в трансляции: «ЕАЭС и поездка в Петербург: рабочий день Владимира Путина – трансляция»

«Практически во всех странах ЕАЭС возобновился экономический рост. В частности, в России по итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП увеличился на 4,8%. При этом во всём Евразийском союзе повысили промышленное производство на 4,4% и выпуск сельхозпродукции на 0,6%», — заявил Путин.

Хорошие темпы набраны и во взаимной торговле, продолжил он.

«В январе-июне товарооборот между государствами-членами ЕАЭС увеличился почти на треть — 31,9%. А объём внешней торговли Евразийского союза с третьими странами — на четверть», — указал он.