Прага, 14 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Первое заседание нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии состоится менее чем через месяц. Об этом сообщил действующий спикер палаты Радек Вондрачек.

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Он уточнил, что президент Чехии Милош Земан созовет заседание Палаты депутатов нового созыва на 8 ноября. По словам Вондрачека, официальный указ об этом проявится в ближайшие дни.

Он также добавил, что глава государства начнёт переговоры с лидерами прошедших в нижнюю палату парламента политических партий о формировании нового кабинета министров после того, как президента переведут из отделения интенсивной терапии в обычную больничную палату.

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Напомним, 10 октября Милоша Земана положили в больницу в Праге. Затем его перевели в реанимацию. Это произошло в тот момент, когда он планировал провести с фракциями только что избранного парламента встречу о будущем правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в нижнюю палату парламента Чехии, которые состоялись 8−9 октября 2021 года, выиграла коалиция «Вместе», состоящая из трёх либеральных партий и движений. После подсчёта итогов голосования на 99,8% избирательных участков коалиция набрала 27,7% голосов.

Правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем, набрало 27,2%.