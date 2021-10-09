Прага, , 21:56 — REGNUM Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент республики.

Андрей Бабиш Doležal Michal © 420on.cz

«Я должен признать наше поражение, поздравляю с победой лидера движения «Вместе» господина Петра Фиалу», — сказал он в эфире Чешского ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в нижнюю палату парламента Чехии выиграла коалиция «Вместе», состоящая из трёх либеральных партий и движений. После подсчёта итогов голосования на 99,8% избирательных участков коалиция набрала 27,7% голосов.

Правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьер-министром Бабишем, набрало 27,2%.