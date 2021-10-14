Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Россия по некоторым аспектам общественной жизни уже давно стала намного прогрессивнее других стран. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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«Для России характерно и привычно уже уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин. И тот факт, что они прекрасные специалисты в самых разных отраслях, ответственные, надёжные коллеги для наших граждан ни в каких дополнительных доказательствах не нуждается», — заявил Путин.

«Повторю то, что для некоторых государств является чуть не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободы женщин — для нашей страны давняя практика и традиция. И мы гордимся такими современными чертами нашего общества», — указал он.