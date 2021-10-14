Москва, , 12:45 — REGNUM В учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2021», которые состоятся в Таджикистане, будет принимать участие более 5 тыс. человек. Об этом 14 октября сообщил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

На учениях ОДКБ Odkb-csto.org

«Общее количество участников совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2021», которым предстоит выполнять задачи в составе Войск (Коллективных сил) ОДКБ, составит более 5 тыс. человек», — сказал он.

Кроме того, Сидоров уточнил, что в маневрах также предполагается задействовать более 700 единиц вооружения, военной и специальной техники, включая свыше 650 единиц автобронетехники, до 20 самолетов, включая Су-24МР и Су-25, более 20 вертолетов Ми-8МТВ и Ми-24, а также 15 беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совместные военно-морские учения России и Китая «Морское взаимодействие-2021» стартовали в Японском море