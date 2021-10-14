Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Женщинам принадлежит особая роль в определении задач в сфере медицины и охраны здоровья в целом. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума.

ИА REGNUM Путин

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«Женщинам, с их обострённым пониманием ценности жизни, состраданием, милосердием, всегда принадлежала особая миссия в здравоохранении», — заявил Путин.

«Уверен, что такой же она будет и в будущем, в том числе и в определении, с учётом уроков пандемии, дальнейших действий в сфере медицины, фармацевтики, охраны здоровья в целом», — указал он.