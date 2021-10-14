Москва, 14 октября 2021, 11:23 — REGNUM Ультиматумы со стороны Японии только отдаляют решение вопроса по Курильским островам, заявила 14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом Захарова прокомментировала слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, заявившего, что на острова южной части Курильской гряды распространяется суверенитет Токио.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что РФ не согласна с утверждениями Токио по поводу суверенитета над южной частью Курил, так как эта территория является российской.
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