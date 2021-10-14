Москва, , 11:23 — REGNUM Ультиматумы со стороны Японии только отдаляют решение вопроса по Курильским островам, заявила 14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения», — сказала она на брифинге.

Таким образом Захарова прокомментировала слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, заявившего, что на острова южной части Курильской гряды распространяется суверенитет Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что РФ не согласна с утверждениями Токио по поводу суверенитета над южной частью Курил, так как эта территория является российской.

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