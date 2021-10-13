Токио, 13 октября 2021, 10:19 — REGNUM Вопрос о мирном договоре Японии с Россией нельзя откладывать на будущее. Об этом 13 октября на слушаниях в верхней палате японского парламента заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Он подчеркнул, что предметом переговоров с Россией по вопросу мирного договора является вопрос принадлежности четырёх островов Курильской гряды — Кунашир, Итуруп, Шикотан и группы островов Хабомаи. По словам Кисиды, такова «последовательная позиция Японии».
Читайте также: Диалог с РФ Токио будет вести на основе имеющихся договорённостей — Кисида
Кисида подчеркнул, что разрешение ситуации «нельзя откладывать на будущее следующим поколениям».
Также по теме: Новый премьер-министр Японии заявил о суверенитете над южными Курилами
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам состоявшегося в Сингапуре в ноябре 2018 года 23-го раунда переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным стороны «договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года».
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что РФ не согласна с утверждениями Токио по поводу суверенитета над южной частью Курил, так как эта территория является российской.