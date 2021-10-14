Москва, 14 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Ультиматумы со стороны Японии только отдаляют решение вопроса по Курильским островам, заявила 14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения», — сказала она на брифинге.

Таким образом Захарова прокомментировала слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, заявившего, что на острова южной части Курильской гряды распространяется суверенитет Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что РФ не согласна с утверждениями Токио по поводу суверенитета над южной частью Курил, так как эта территория является российской.

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