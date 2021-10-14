Москва, 14 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Госдуме миграционную амнистию более чем для 150 тыс. граждан Узбекистана назвали ошибкой.

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

«Ошибочное и крайне вредное решение! Надо не «миграционные амнистии» проводить, а масштабную миграционную оптимизацию», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв (ЛДПР) в Facebook.

Он также призвал сокращать потоки мигрантов до минимума, а рабочие места создавать для граждан России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия разрешила въезд для 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны, говорится на сайте посольства Узбекистана.

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