Москва, , 18:03 — REGNUM Иностранцы и лица без гражданства, въехавшие в Россию до пандемии, но не выехавшие из страны впоследствии в силу закрытых границ, должны получить вид на жительство без предварительного оформления разрешения на временное проживание. Об этом журналистам заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Я бы внесла еще свое предложение, что те иностранные граждане и лица без гражданства, которые заехали в Россию на законных основаниях, но из-за пандемии не могли выехать, а фактически прибыли на территории России более года, им оформлять без РВП сразу же вид на жительство», — сказала Москалькова.

Она поддержала создание законопроекта МВД РФ, позволяющего гражданам других стран и лицам без гражданства войти в легальный статус пребывания в России, несмотря на наличие нарушений сроков пребывания из-за пандемии коронавируса.