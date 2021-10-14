Рига, 14 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Тест на коронавирус президента Латвии Эгилса Левитса показал положительный результат. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба латвийского лидера.

President.lv Президент Латвии Эгилс Левитс

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Уточняется, что из-за этого президент Латвии отменил свою запланированную встречу с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, ранее прибывшим в Ригу.

Также указывается, что вместо Левитса с Карисом встретится спикер Сейма (парламента) республики Инара Мурниеце.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября стало известно, что с 25 октября нынешнего года предприятиям общественного транспорта Латвии разрешено не предоставлять льготы на проезд людям без ковид-сертификатов.