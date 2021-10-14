Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 14 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма опустошила около 90 гектаров банановых плантаций в прибрежной зоне долины Аридан, «самой дорогой на Канарских островах и в Испании» для выращивания этого фрукта. Эти данные были представлены министром сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Канарских островов Алисией Ваноостенде на пленарном заседании регионального парламента, сообщает La Razón.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Бананы

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Соответствующие вопросы министру задали депутаты Хонатан де Фелипе из Националистической альянса и Луис Альберто Кампос из партии Nueva Canarias.

Ранее стало известно об эвакуации ещё по меньшей мере 800 человек с ряда территорий Пальмы в связи с новым потоком лавы из вулкана.