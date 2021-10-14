Москва, , 04:38 — REGNUM Американский доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, чему способствует его использование в качестве санкционного инструмента Соединённых Штатов, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объём расчётов в долларах сокращается, и объём личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается», — объяснил российский лидер.

По словам Путина, Россия не заинтересована в полном отказе от расчётов в долларах, однако к этому подталкивает политика американских властей. Например, в США используют доллар в качестве санкционного инструмента, тем самым препятствуя расчётам за санкционную продукцию в своей национальной валюте. В результате Россия вынуждена переходить к расчётам в других валютах.

В интервью CNBC Владимир Путин сообщил также, что криптовалюты могут быть использованы в будущем как средства накопления, но сейчас говорить об этом пока преждевременно.

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