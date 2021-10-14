Москва, 14 октября, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Криптовалюты могут быть использованы в будущем как средства накопления, но сейчас говорить об этом пока преждевременно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC, текст которого был опубликован 14 октября на сайте главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Как пояснил российский лидер, криптовалюта может быть использована для расчётов, но она очень нестабильна и пока ничем не обеспечивается.

«Криптовалюта пока ничем не обеспечена. Она имеет место на существование и как средство расчёта может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии — всё-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить», — сказал президент России.

При этом российский лидер указал, что всё развивается и имеет право на существование. Поэтому за криптовалютой будут наблюдать, возможно в будущем она и станет средством накопления. Но в настоящее время говорить об этом рано, так как рынок криптовалюты очень неустойчив и подвержен колебаниям.

Также Путин отметил, что для эмитации криптовалюты нужно большое количество энергии. Для этого нужно использовать традиционные виды, в первую очередь, углеводороды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил президент РФ Путин, Россия готова к рекордным поставкам газа в Европу.