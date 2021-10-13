Москва, 13 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Страны СНГ должны внимательно следить за защитой собственных экономических интересов. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Энергетика и спецслужбы: рабочий день Владимира Путина — трансляция»

"Мы должны понимать, что такая созидательная работа и использование нами конкурентных наших преимуществ, объединение потенциала наших задач вызывает далеко не однозначную реакцию, в том числе и желание помешать, подставить ножку. Поэтому ваши спецслужбы, как и прежде, должны вносить свой вклад в отстаивание экономических интересов государств Содружества, сообща работать на укрепление конкурентоспособности и дальнейшего динамичного развития», — заявил Путин.