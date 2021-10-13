Москва, 13 октября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Развитие информационного пространства несёт большие преимущества, но и также большие опасности. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ.

Владимир Путин

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"Все последние годы информационное пространство, глобальные сети динамично развиваются. Открывают новые возможности для предпринимательства, получения образования, общения. И вместе с тем цифровые технологии всё чаще используются для преступных действий, от экономических махинаций и распространения наркотиков до пропаганды экстремизма и вербовки в террористические группы», — заявил Путин.

«Вся эта незаконная криминальная деятельность, конечно же, требует особо внимания со стороны ваших ведомств. Отдельно подчеркну, что на пространстве Содружества сегодня активно идут интеграционные процессы, растут объёмы и интенсивность торгово-инвестиционных, финансовых и транспортных потоков», — указал он.