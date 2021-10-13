Москва, 13 октября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Сложная обстановка в Афганистане требует мобилизации сил стран СНГ. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ.

Афганистан

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"Власть перешла в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые устанавливают свои порядки, свои правила. При этом в стране продолжает действовать ряд группировок террористов из состава ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом веления боевых действий», — заявил Путин.

«Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии. В этой связи важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам. А для этого координировать работу силовых структур, при необходимости проводить совместные спецоперации», — указал он.